هشام خرما يلهب أجواء افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للجاز

ألهب الموسيقار هشام خرما، أجواء الجامعة الأمريكية ببصمته الموسيقية في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي الجاز.

وخطف خرما، مسامع الحضور في رحلة سماعية لمقطوعاته الموسيقية من روائع ألبومه الأول "اليقين"، وعدة أعمال منفردة أهمها مقطوعة مراكش، المهداة للشعب المغربي، وقدم مزيجا موسيقيا بين لمسات المزيكا الإلكترونية مع تعاويذ موسيقية من العود والكمان والتشيللو والقانون، وذلك على مدار ساعة ونصف من عمر الحفل.

وافتتح هشام خرما فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز، في ختام يومه الأول، والذي يحتضن هذا العام 21 حفلة موسيقية متنوعة من 14 دولة على مدار أيام المهرجان الأربعة، تضم فنانين وتجارب موسيقية من بولندا وهولندا والنمسا وألمانيا وسويسرا مرورًا بالمجر والتشيك والبرتغال وصولًا إلى سوريا واليابان ولكسمبورج وفنلندا، وحتى الختام الكبير مع الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية كايرو ستيبس.