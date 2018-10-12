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عاجل.. أول تعليق من وزيرة اليوم الواحد (فيديو)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:49 ص
عاجل.. أول تعليق من وزيرة اليوم الواحد (فيديو)
وزيرة اليوم الواحد
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أمنية فوزي
 
علقت مي صلاح، وزيرة لمدة يوم واحد، على توليها منصب وزيرة لمدة يوم واحد، قائلة إنها كانت مشاركة في حملة لتدريب الفتيات على المناصب القيادية من عمر 16 عامًا.

وأضافت "صلاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أنه تم ترشيحها لوزارة التضامن الاجتماعي، معقبة: "تجربة جميلة جدًا".

وأوضحت أن وزيرة التضامن شرحت لها كل ما تقوم به في يومها في الوزارة، متابعة: "كنت متوترة وخايفة لكن فرحتي كانت أكبر".

وقررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، استضافة مي صلاح من القليوبية 23 عاما لتقوم بدور وزيرة التضامن لمدة يوم واحد.


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