"إسكان البرلمان" يزف بشرى سارة لأصحاب المباني المخالفة

قال المهندس علاء والي، أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أول قانون سيصدر عن البرلمان الفترة المقبلة هو قانون التصالح مع مخالفات البناء، خاصة أن هذا القانون ينتظره الكثير من المواطنين، لافتًا إلى أن هذا القانون سيكون مؤقت، وسيتسمر لمدة عام على الحد الأقصى لمنع وجود أي مخالفات جديدة.



وأضاف "والي" خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن هذا القانون يتضمن التصالح مع كافة المنشئات المخالفة بعد التأكد من سلامة المنشأ وفقَا لتقارير وشهادات هندسية.



وتابع أن هذا القانون يمنع التصالح مع أي شخص قام بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أي ارتفاعات تضر المجال الجوي.

