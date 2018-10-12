برلماني: "مصر تخوض حربًا ضروسًا الفترة الحالية.. والكل متربص بينا"

قال المهندس علاء والي، أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تخوض حربًا ضروسًا خلال الفترة الحالية، معقبًا: "الكل متربص بمصر، وعدينا مرحلة كبيرة من هذه الحرب".



وأضاف " والي" خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن النواب ينتقدون المسؤولين المقصرين بشكل كبير للغاية تحت قبة البرلمان، لكن هذا لا يذاع إعلاميًا.



ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشات حول إعادة إذاعة جلسات البرلمان مرة أخرى، معقبًا: "بس احنا مش بتوع شو إعلامي".

