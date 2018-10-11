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إصابة لاعب الزمالك بشد في العضلة الخلفية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:21 م
إصابة لاعب الزمالك بشد في العضلة الخلفية
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة محمد أحمد كماتشو الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الخلفية في مباراة منية سمنود في دور ال٣٢ لكأس مصر.


وتعرض اللاعب لإصابة في الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد وتأهله لدور الستة عشر للكأس.


ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة الوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن في اللقاء .

المزيد عن: محمد أحمد كماتشو كماتشو الزمالك اخبار الزمالك
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