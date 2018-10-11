بسمة تستأنف تصوير فيلم "رأس السنة" في المنصورية.. غدًا

تستأنف الفنانة بسمة، تصوير مشاهدها في فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر، تأليف محمد حفظي، في المنصورية بالديكور الخاص بها ضمن أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان إياد نصار وأحمد مالك، ويستمر التصوير لمدة يومين حيث تدور أحداث الفيلم فى يوم واحد عن حفلة تقام فى ليلة رأس السنة ويتعرض الأبطال للعديد من المواقف الصعبة خلال هذا اليوم.

ويشارك في بطولة فيلم "رأس السنة" الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد مالك وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد، واخرون من النجوم تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر.





يشار إلى أن آخر أعمال بسمة السينمائية فيلم "ليل خارجى" الذى يعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، ويشارك فى بطولته أحمد مجدى وأحمد مالك وكريم قاسم وصبرى عبد المنعم للمخرج أحمد عبد الله والمؤلف شريف الألفى.