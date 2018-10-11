تلا يقبل استقالة مديره الفني بالقسم الثاني

قرر مجلس إدارة مركز شباب تلا قبول إستقالة محمد اسماعيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني.





وصرح الأحمدي عبد الغفار رئيس مركز شباب تلا بأن مجلس الإدارة عقد منذ قليل إجتماعاً لبحث الإعتذار الذي تقدم بة اسماعيل عقب الخروج من كأس مصر أمام فريق بتروجت.





وأضاف أنة تقرر إستمرار الجهاز المعاون لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل المباراة المقبلة أمام فريق الحمام بالأسبوع السابع.





كما تقرر إيقاف اللاعب محمد المراكبي حتى نهاية الدور الأول، وخصم 500 جنية من مستحقاتة بسبب تطاولة على المدير الفني قبل مباراة بتروجت عقب إستبعاده من قائمة اللقاء.





وكان محمد اسماعيل قد تولى تدريب تلا مطلع الموسم الحالي، وخاض الفريق المنوفي تحت قيادتة 6 مباريات بالقسم الثاني، خسر في أربعة، وحقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في آخرى، كما حقق الفوز في ثلاث مباريات بالأدوار التمهيدي بكأس مصر، قبل الخسارة من بتروجت مؤخراً بستة أهداف نظيفة.



