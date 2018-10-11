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تواصل- السعودية| "تعليم مكة" يعتمد تغيير بعض أسماء المدارس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:15 م
تواصل- السعودية| تعليم مكة يعتمد تغيير بعض أسماء المدارس
وزارة التعليم
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أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد مهدي الحارثي قرارا بتغيير بعض أسماء المدارس، اليوم، وهي كالتالي:

– ابن ذكوان (متوسطة ) (بنين) لتصبح مدرسة أبو عمر المكي المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

– الملحاء(متوسطة)(بنين) لتصبح أبو العالية الرياحي لتحفيظ القرآن الكريم

– الإمام نافع (متوسطة) (بنين) لتصبح مدرسة يزيد بن رومان القارئ المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

– الكامل (متوسطة) (بنين) لتصبح مدرسة عبدالله بن حبيب السلمي المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

– هوازن (متوسطة) (بنين) لتصبح مدرسة البحتري المتوسطة

– أبو زيد الأنصاري (متوسطة)( بنين ) لتصبح مدرسة زيد الكندي المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

– أبو موسى الأشعري( ثانوية) ( بنين ) لتصبح مدرسة الفرّاء الثانوية

– مدرسة الفهدية الابتدائية لتصبح مدرسة الاستاذ إبراهيم خفاجي الابتدائية

ويأتي ذلك بناء على التعميم الوزاري بشأن تسمية المدارس وبشأن نقل بعض المدارس داخل الاحياء وتسميتها نظرا لتكرار بعض أسماء المدارس .                                        

المصدر:- صحيفة تواصل

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