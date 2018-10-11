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نقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إلى برج العرب

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:15 م
نقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إلى برج العرب
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أحمد الهواري
 
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطار رسمي من الاتحاد العربي لكرة القدم بنقل مباراة الاتحاد السكندري في دور ال١٦ بالبطولة العربية لملعب برج العرب بدلا من ستاد الإسكندرية.


وطلب أمن الإسكندرية نقل المباراة المقرر إقامتها ٢٧ من الشهر الجاري لملعب برج العرب بسبب الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره من الناديين.


وكان الزمالك تأهل لدور ال١٦ بعد إقصاء القادسية الكويتي بالتعادل سلبيا في القاهرة ثم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة العودة بالكويت، فيما تأهل الاتحاد على حساب الترجي التونسي بالتعادل الإيجابي في الإسكندرية بهدف لكل فريق فيما تعادل في رادس بهدفين لكل منهما.

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