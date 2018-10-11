تشكيلة مصر المتوقعة أمام سوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا





يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة نارية أمام سوازيلاند، وذلك مساء غدٍ الجمعة والموافق 12 أكتوبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط، ويقع منتخب مصر في المركز الثاني بثلاثة نقاط أما سوازيلاند والنيجر فكل منتخب لديه نقطة واحدة.





- التشكيل المتوقع لمنتخب مصر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: أحمد المحمدي- باهر المحمدي- عمرو طارق- أيمن أشرف

خط الوسط: علي غزال- محمد النني- عمرو وردة- محمد صلاح- محمود تريزيجيه

خط الهجوم: مروان محسن





- موعد المباراة والملعب:

يلتقي منتخب مصر مع سوازيلاند على ملعب الإنتاج الحربي، وذلك يوم غدٍ الجمعة والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة.





- القنوات الناقلة والمعلق:

وتنقل مباراة مصر مع سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، مباشرةً عبر فضائية "بي إن سبورت 3" الرياضية المشفرة بصوت المعلق محمد الكواليني.





- مشاهدة البث المباشر:

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.



