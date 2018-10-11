ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إغلاق مزار "الأكروبول" باليونان

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:01 م
إغلاق مزار الأكروبول باليونان
طباعة
وكالات
 

تسبب إضراب نظمه موظفو وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الخميس، في إغلاق مزار الأكروبول الشهير، وهو أكثر مقاصد البلاد السياحية جذبا للزوار، مما أدى لصف انتظار طويل خارجه من السياح.


وبحسب "رويترز"، دعا الموظفون لإضراب لمدة 24 ساعة بسبب مخاوفهم من أن بعض المواقع التاريخية في البلاد ستدرج ضمن صندوق للأصول سيخضع للخصخصة وهو أمر نفته الحكومة.


وتسبب الاحتجاج في إغلاق العديد من المواقع الأثرية والمتاحف ومنها تل الأكروبول والبارثينون، وهي أطلال معبد يوناني قديم لإلهة أثينا على قمة تل يطل على العاصمة.


وقال ألكسندر فالتر وهو موظف ألماني جاء لزيارة الموقع الأثري وهو على بعد أمتار من بوابته "نشعر بخيبة الأمل. نحن هنا ليوم واحد ولن نتمكن من زيارة الأكروبول". وعلق المحتجون لافتة على بوابة المزار تقول "ليس للبيع".


وحمل عشرات الموظفين لافتات كتب على إحداها "الثقافة الأثرية للبلاد ليست للبيع".


ويطالب الموظفون الحكومة بإعلان المواقع الثقافية التي تبحث إدراجها ضمن الصندوق وما الذي سيعنيه البيع.

المزيد عن: وزارة مزار اليونانية الثقافة الأكروبول إغلاق إضراب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
1
x
15:00
3
حرس الحدود
سموحة
3
x
15:00
2
الألومنيوم
طلائع الجيش
3
x
18:00
2
القناة
الاتحاد السكندري
3
x
18:00
1
بورتو السويس
الزمالك
1
x
21:00
0
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
2
x
20:00
2
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
0
x
20:45
4
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
2
x
20:45
3
البرتغال
روسيا
0
x
21:45
0
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
4
x
19:45
0
العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 11:30:01 PM