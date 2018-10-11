إغلاق مزار "الأكروبول" باليونان

تسبب إضراب نظمه موظفو وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الخميس، في إغلاق مزار الأكروبول الشهير، وهو أكثر مقاصد البلاد السياحية جذبا للزوار، مما أدى لصف انتظار طويل خارجه من السياح.

وبحسب "رويترز"، دعا الموظفون لإضراب لمدة 24 ساعة بسبب مخاوفهم من أن بعض المواقع التاريخية في البلاد ستدرج ضمن صندوق للأصول سيخضع للخصخصة وهو أمر نفته الحكومة.





وتسبب الاحتجاج في إغلاق العديد من المواقع الأثرية والمتاحف ومنها تل الأكروبول والبارثينون، وهي أطلال معبد يوناني قديم لإلهة أثينا على قمة تل يطل على العاصمة.





وقال ألكسندر فالتر وهو موظف ألماني جاء لزيارة الموقع الأثري وهو على بعد أمتار من بوابته "نشعر بخيبة الأمل. نحن هنا ليوم واحد ولن نتمكن من زيارة الأكروبول". وعلق المحتجون لافتة على بوابة المزار تقول "ليس للبيع".





وحمل عشرات الموظفين لافتات كتب على إحداها "الثقافة الأثرية للبلاد ليست للبيع".





ويطالب الموظفون الحكومة بإعلان المواقع الثقافية التي تبحث إدراجها ضمن الصندوق وما الذي سيعنيه البيع.