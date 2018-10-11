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هاني سامي مديرا فنيا لفاركو حتي نهاية الموسم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:10 م
هاني سامي مديرا فنيا لفاركو حتي نهاية الموسم
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محمد عبدالفتاح
 

قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار تعيين هاني سامي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم و الإبقاء على حليمو مديرا للكرة و تعيين كيمو ابوسمره مدربا و شريف فاروق مدربا و الإبقاء علي الجهاز الإداري و الطبي الحالي. 

ويقود الجهاز الجديد مران الفريق اعتبارا من السبت استعدادا لمواجهة الأولمبي الخميس القادم ضمن لقاءات الجولة السابعه من الدوري.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب دوري القسم الثاني (المجموعه الثالثه) برصيد ٩ نقاط جمعهم من فوزين وثلاث تعادلات مقابل هزيمتين ، وخسر مباراته الاخيره بالدورى امام الرجاء بهدفين مقابل هدف.

كما خرج من الدور التمهيدي الخامس لمسابقة الكأس بخسارته امام ابوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.

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