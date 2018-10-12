برلمانية عن تقرير "الإكونوميست": يفتح شهية المستثمرين على السوق المصري

علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تقرير "الإكونوميست" عن مصر، قائلة: "محترف وعلى درجة عالية، ولم يترك شيئًا إلا وتحدث عنه".



وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن التقرير كان وافيًا من جميع النواحي.



وتابعت: "التقرير كان شافي وافي، وذكر المجهود الجبار الذي حدث في مصر"، مشيرة إلى أن التقرير يشجع على الاستثمار، ويفتح شهية المستثمرين على السوق المصري.

