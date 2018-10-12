برلمانية عن تقرير "الإكونوميست": يفتح شهية المستثمرين على السوق المصري
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:56 صأمنية فوزي
علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تقرير "الإكونوميست" عن مصر، قائلة: "محترف وعلى درجة عالية، ولم يترك شيئًا إلا وتحدث عنه".
وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن التقرير كان وافيًا من جميع النواحي.
وتابعت: "التقرير كان شافي وافي، وذكر المجهود الجبار الذي حدث في مصر"، مشيرة إلى أن التقرير يشجع على الاستثمار، ويفتح شهية المستثمرين على السوق المصري.
وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن التقرير كان وافيًا من جميع النواحي.
وتابعت: "التقرير كان شافي وافي، وذكر المجهود الجبار الذي حدث في مصر"، مشيرة إلى أن التقرير يشجع على الاستثمار، ويفتح شهية المستثمرين على السوق المصري.