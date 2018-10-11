أسطورة أرسنال يهاجم الإدارة بسبب رامزي

أكد آلان سميث أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي السابق، على انزعاجه الشديد لفشل إدارة المدفعجية في الاتفاق على تجديد عقد النجم الويلزي أرون رامسي، بسبب الفشل في تلبية مطالبه المالية، مؤكدًا أن وكيل رامسي سوف يكشف بالفعل اهتمام العديد من الأندية للتعاقد مع اللاعب الذي ظهر بمستوى جيد تحت قيادة أوناي إيمري مدرب الفريق.









ومن الجدير بالذكر أنه ينتهي عقد رامسي رفقة أرسنال بنهاية الموسم الجاري، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية بأن اللاعب سوف يُغادر المدفعجية في يناير المقبل أو الصيف على أقصى تقدير بسبب عدم التوصل لاتفاق معه من أجل تجديد العقد.









وتقدم أرسنال بعرض لتجديد عقد اللاعب الدولي الويلزي خلال الفترة الماضية، ولكن رامسى رفضه بسبب رغبته في الحصول على راتب إسبوعي يوازي ما يتقاضاه النجم الألماني مسعود أوزيل.









ويرى سميث أن رامسي نفسه هو الدافع للعديد من الأندية التي تستهدف ضم النجم الويلزي الرائع لاضافة قوة لوسط الملعب حيث يبحث اللاعب عن خوض تجربة جديدة من أجل خوض المزيد من الدقائق والمشاركة باستمرار في المباريات حيث يتوقع سميث بأن رامسي يعرف بالفعل وجهته المقبلة.









وقال سميث: "أعتقد أننا جميعنا نتمنى أن تتقف مثل هذه الأمور من قبل الادارة الرياضية بالفريق أرى بأنهم بدأوا مفاوضاتهم لضم اللاعب بصورة متأخرة لا أدري".









وتابع: "من الصعب الحكم على الامور دون معرفة التفاصيل لكن ربما يكون راتب مسعود أوزيل الضخم هو السبب في أنهم غير مستعدين لجعل رامسي قريباً منه بالراتب وهو أيضاً لن يتنازل عن مطالبه المالية لذلك أعتقد بأن الوضع معقد".









وأكمل: "من الذي سوف يعطيه المال الذي سيطلبه الحقيقة لا أعرف الى أين سيذهب هل تتخيل أن وكيله قد عقد محادثات بالفعل مع عدد كبير من الأندية حتى يستطيع تكوين فكرة عن وجهة اللاعب المقبل".









وأشار بقوله: "سيكون من العار أن نفقده سيكون هذا عاراً حقاً أعتقد أن مثل هؤلاء اللاعبين يمكنهم التطور بحيث يكونوا من أفضل اللاعب في العالم".









واوضح: "إنه يتمتع بإمكانيات رائعة ولديه موهبة رائعة بتسجيل الأهداف بالمباريات الكبيرة ستكون ضربة قوية للنادي إذا رحل وفقدنا، ولو كنت مكان رامسي ستكون مهمتي الأولى هي التأكد بأنني الاختيار الأول للمدرب قبل أوزيل ووقتها سيكون كل شيء ممكناً".









وأردف: "من الواضح أنه سيعمل بجهد أكبر من حيث المشاركة باستمرار لذلك فهو سوف يقدم أداءً مختلفاً عما يقدمه أوزيل لكني لا أعتقد أن الثنائي بإمكانهما المشاركة بالتشكيلة الرئيسية سوياً بالمباريات".









وأتم بقوله: "هناك دائماً طريقة معينة للتداول لكن ربما يشعر رامسي بأنه لن يكون اختياراً عادياً لذلك هذا يؤثر على قراره بصورة كبيرة لذلك تم رفض العرض المقدم له من النادي".



