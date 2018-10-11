السومة يقود سوريا لهزيمة البحرين وديا

أحرز عمر السومة هدفا في الشوط الأول، ليقود منتخب سوريا للفوز 1- صفر، على مستضيفه البحريني وديًا في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.





وتلقى السومة مهاجم الأهلي السعودي وقائد المنتخب السوري تمريرة طويلة انفرد على إثرها بحارس البحرين ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.





وتشارك سوريا في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أستراليا وفلسطين والأردن.





في المقابل تشارك البحرين في البطولة بالمجموعة الأولى إلى جوار الإمارات صاحبة الأرض والجمهور وتايلاند والهند.



