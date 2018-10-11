جينا سليم: المرأة لا تكتمل قبل سن 35 ويمكن التغلب على أزمة منتصف العمر بالمشاركة

استضافت الدكتورة جينا سليم هذا الأسبوع في فقرة أدم وحواء ببرنامج رأي عام الذي يذاع على قناة TEN، الدكتورة شيماء إسماعيل استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية والإعلامي دكتور حسام كامل مؤسس صفحة مملكة 40 للحديث عن أزمة منتصف العمر ومظاهرها وهل تبدأ فعلا في سن أروع الأربعين.

وأكدت دكتور جينا سليم أن أزمة منتصف العمر هي مرحلة يشعر فيها الإنسان برغبة في تغيير نمط حياته بشكل مفاجىء وسري وطرحت عدة اسئلة على ضيوفها خلال فقرة أدم وحواء منها لماذا يعاني الرجل من أزمة منتصف العمر بشكل أكبر؟، وهل الحياة بعد الأربعين أم أسوأ؟، وكيف يتغلب الرجال والنساء على أزمة منتصف العمر؟.

تذاع فقرة أدم وحوا ببرنامج رأي عام كل يوم أربع الساعة 09:00 م على قناة TEN تقدمها الدكتورة جينا سليم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد.

يذكر أن جينا قد بدأت انطلاقتها على الشاشة هذا العام من خلال 3 أعمال في موسم رمضان 2018، حيث لعبت في مسلسل عزمي وأشجان دور جينيفر التي تعمل في هيئة حقوق الإنسان، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس في مسلسل الرحلة مع النجم باسل الخياط، كما شاركت مع النجمة يسرا في مسلسل لدينا أقوال أخرى بدور طبيبة نفسية.

جينا سليم هو الاسم الفني لـ د. جورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية، وتسعى جينا سليم لزيادة وعي الجمهور بالأبعاد النفسية للشخصيات في السينما والدراما، وذلك من خلال حملة بعنوان سايكسينما أطلقتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لتناقش وتحلل الأبعاد النفسية لنجوم عالميين في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، ويعتبر هذا هو الأساس العلمي الذي قامت عليه موهبتها الفنية.