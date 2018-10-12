قرينة صاحب فكرة تحطيم "بارليف": قلل خسائر تحطيمه لـ87 شهيدًا

قالت عواطف إسكندر، قرينة اللواء باقي زكي يوسف، وصاحب فكرة تحطيم خط بارليف، إن "زكي" كان يحب مصر بشكل كبير، واستخدم خبرته في بناء السد العالي في تدمير خط بارليف، معقبة: "نجاحه كان ناجحًا للجيش المصري كله".



وتابعت "إسكندر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن خط بارليف كان مرتقع جدًا، واختراقه كانت فكرة مستحيلة، وبفكرة تدميره من خلال مدافع المياه قلت الخسائر المحتملة عند تدمير الخط أو اختراقه.



وأضافت أن "زكي" أخبرها بأن الدراسات كانت تؤكد سقوط 20% من الجيش عند اجتياز الخط، لكن مع تدميره بالمياه لم يتجاوز عدد الشهداء 87 شهيدًا فقط.

