الزمالك ينجو من مفاجأت كأس مصر.. ويواجه الإنتاج الحربي بدور الـ16

ولعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد أحمد يوسف "كماتشو" في خط الدفاع ومحمود عبدالعاطي "دونجا" ومحمود عبدالعزيز "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد إبراهيم في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة بهجوم زملكاوي وسط حرص ودفاع من فريق منية سمنود لمحاولة كسب المزيد من الوقت وحاول الزمالك تنويع الهجمات من الجانبين عن طريق كماتشو وجمعة وكذلك من العمق عن طريق اوباما ومحمد إبراهيم .





وتشهد الدقيقة 12 فرصة خطيرة من ركنية للزمالك من الجانب الأيمن تصل لرأسية محمود علاء لكن ينقذه ا أحمد حسن حارس منية سمنود ويردها لتصل للسعيد داخل المنطقة يحاول عليها ويتألق من جديد الحارس والدفاع ليبعدوا الكرة عن منطقة الخطورة وتضيع معها فرصة هدف التقدم للزمالك .





وحاول فريق منية سمنود مجاراة الزمالك في منطقة وسط الملعب والاعتماد على الكرات المرتدة عن طريق محمد سيلا مهاجم الفريق والتي لم تشكل خطورة على مرمى عماد السيد .





وفي الدقيقة 17 ينطلق محمد إبراهيم ليمرر الكرة بينية رائعة للسعيد الذي يلعب الكرة هات وخد مع أوباما لينفرد السعيد بالمرمى ويحاول إيداعها الشباك أرضية بالزاوية اليسرى لكن يتألق الحارس ويتصدى للكرة .





ويواصل الزمالك الضغط القوي في محاولة تسجيل التقدم وسط دفاعات متكتلة لفري ق منية سمنود ومرر أوباما بينية لكهربا ليخرج الحارس من جديد ويتألق ليتصدى للكرة قبل وصولها لكهربا في الدقيقة 23 من عمر المباراة .





ويتألق الحارس المخضرم أحمد حسن "34 سنة" في الزود عن مرماه مجددا في الدقيقة 29 بتسديدة صاروخية لكهربا في الزاوية اليسرى لتجد الحارس ويحافظ على نظافة شباكه حتى النصف ساعة الأولى من المباراة .





ويمر جمعة من الجانب الأيسر يرسلها عرضية لكنها تمر من الجميع لتصل لكماتشو الذي حاول تسديدها لكنها تعلو العارضة بعيدا عن المرمى .





ويرد منية سمنود بهجمة مميزة يحصل منها على ركنية تصل عرضية متقنة يحولها لاعب الفريق برأسية قوية في طريقها للمرمى ويخرجها عبدالله جمعة من على خط المرمى وترتد للمهاجم الغيني سيلا لكنها تمر بدون خطورة وتضيع فرصة لفريق سمنود في الدقيقة 39 من عمر المباراة .





ويعود الزمالك من جديد بهجمة منظمة تصل لأوباما داخل المنطقة ليراوغ أكثر من مدافع ويصوبها قوية لكنها ترتطم بأقدام المدافعين قبل وصولها للمرمى وتصل للسعيد لكنها تمر بعيدا عن المنطقة وتضيع معها فرصة للزمالك في الدقيقة 43 من عمر المباراة .





وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط بدون خطورة من جانب الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .





ومع بداية الشوط الثاني ينطلق كماتشو من الجانب الأيمن ويرسلها عرضية يحولها زيزو برأسية متقنة يخرجها نجم المباراة الأول أحمد حسن حارس منية سمنود لركنية في الدقيقة 46 من عمر المباراة .





ويمرر جمعة عرضية من الجانب الأيسر يردها الدفاع على حدود المنطقة ويسددها كهربا لكنها تعلو العارضة .





وتستمر المحاولات البيضاء وخاصة من الجهة اليسرى التي تناوب عليها كهربا ومحمد إبراهيم وجمعة وسط دفاعات متكتلة من منية سمنود ويمرر جمعة عرضية أرضية لم تجد من يتابعها في الدقيقة 53 من عمر المباراة .





ويرسل كهربا عرضية من الجانب الأيمن يحولها السعيد برأسية أمام محمد إبراهيم داخل المنطقة قبل أن يبعدها المدافع لركنية في اللحظة الأخيرة قبل تسديدها بالمرمى في الدقيقة 57 من عمر المباراة .





ويطلق محمود علاء صاروخية من وسط الملعب بجوار القائم في ظل التكتل الدفاعي لفريق منية سمنود ويسعى الزمالك لحلول من خارج المنطقة لضرب هذا التكتل .





ويدفع جروس بورقة هجومية بنزول إبراهيم حسن بدلا من دونجا في الدقيقة 63 من عمر المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق .





ويحصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيسر تصل عرضية لمحمود علاء الذي يحولها بقدمه في المرمى ولكن الحكم يقرر إلغاء الهدف بداعي وجود دفعة لمدافع منية سمنود .





ويحاول المهاجم الغيني سيلا في شن الهجمات على دفاع الزمالك ويحصل الفريق على ركلة حرة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى عماد السيد .

ويدفع جروس بثاني تغييراته بنزول محمد حسن بدلا من كماتشو الذي عانى من الإصابة في المباراة في الدقيقة 74 من عمر المباراة .





ويدفع بعدها بدقيقة بأيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة وبعدها ينطلق كهربا في دفاعات سمنود ويمرر الكرة لترتطم بالدفاع ويطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب .





ويلجأ لاعبو سمنود لمحاولة استهلاك الوقت مع دخول المباراة في الدقائق العشرة الأخيرة وسط محاولات بيضاء مستمرة لمحاولة تسجيل هدف التقدم .





وتشهد الدقيقة 83 الهدف المنتظر من عرضية من الجانب الأيسر من أوباما ل تصل لإبراهيم حسن داخل المنطقة يودعها رأسية متقنة في الشباك على يمين الحارس معلنا عن الهدف الأول للزمالك .





وحاول الزمالك بعد الهدف تعزيز النتيجة فيما بدأ منية سمنود الاستسلام للأمر الواقع مع محاولات متفرقة لتعديل النتيجة ولكن بدون خطورة على مرمى عماد السيد .





وتمر اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد وتأهله لدور الستة عشر ومواجهة الانتاج الحربي .



