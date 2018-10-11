ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بدون رونالدو.. البرتغال تسحق بولندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:52 م
بدون رونالدو.. البرتغال تسحق بولندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية
طباعة
منى العوضي
 
 حقق منتخب البرتغال فوزًا صعبًا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وأقيمت المواجهة على ملعب "سيليزيا".

تقدمت بولندا عن طريق كرزيستوف بالدقيقة (18)، وتعادل أندريه سيلفا للبرتغال بالدقيقة (31)، وأحرز كميل جليك هدف البرتغال الثاني "هدف في مرماه"، وسجل برناردو سيلفا الثالث بالدقيقة (52)، ومن ثم أضاف ليفاندوفسكي الثاني لبولندا (77).

جدير بالذكر فأن كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، قد غاب عن تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية بسبب الإجهاد.

المزيد عن: رونالدو دوري الأمم الأوروبية بولندا البرتغال وبولندا البرتغال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
1
x
15:00
3
حرس الحدود
سموحة
3
x
15:00
2
الألومنيوم
طلائع الجيش
3
x
18:00
2
القناة
الاتحاد السكندري
3
x
18:00
1
بورتو السويس
الزمالك
1
x
21:00
0
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
2
x
20:00
2
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
0
x
20:45
4
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
2
x
20:45
3
البرتغال
روسيا
0
x
21:45
0
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
4
x
19:45
0
العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 11:30:01 PM