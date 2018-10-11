بدون رونالدو.. البرتغال تسحق بولندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب البرتغال فوزًا صعبًا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وأقيمت المواجهة على ملعب "سيليزيا".





تقدمت بولندا عن طريق كرزيستوف بالدقيقة (18)، وتعادل أندريه سيلفا للبرتغال بالدقيقة (31)، وأحرز كميل جليك هدف البرتغال الثاني "هدف في مرماه"، وسجل برناردو سيلفا الثالث بالدقيقة (52)، ومن ثم أضاف ليفاندوفسكي الثاني لبولندا (77).





جدير بالذكر فأن كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، قد غاب عن تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية بسبب الإجهاد.



