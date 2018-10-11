"كيرا نايتلي" تزين غلاف "ELLE" الأسترالية في عدد أكتوبر

زينت النجمة الشابة ميسي ويليامز غلاف مجلة ELLE في نسختها الاسترالية بعددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر الجاري، وأجرت جلسة تصوير بعدة إطلالات تنشر لقطاتها مع العدد.

وفي حوارها مع مجلة ELLE، تحدثت كيرا عن سيدات هوليوود، وأزمة التحرش التي أصبحت قضية دولية، حيث قالت أنها لم يسبق لها التعرض لموقف تحرش من قبل خلال عملها بمجال السينما ولكنها تؤيد حركة me too المطالبة بوقف التحرش نهائيا بهوليوود.

ومن المنتظر ظهور كيرا في النسخة الجديدة من سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، حيث يبدأ تصوير الجزء السادس من السلسلة في صيف 2019.