لايف الشوط الثاني HD.. مباشر مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود عبر الأسطورة لايف live
مشاهدة
مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة On SPORTS HD – اون سبورت بث
مباشر 11-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال الزمالك ضد الترسانة مباشر علي اون سبورت
مشاهدة مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود بث مباشر اليوم الخميس الموافق 11-10-2018
بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.
يلا
شوت | مشاهدة مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود | كورة لايف | رابط مشاهدة
مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود.. مشاهدة مباراة الزمالك ومركز شباب منية
سمنود بث مباشر.. لايف HD
مشاهدة مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود بث مباشر اليوم الخميس الموافق 11-10-2018|
كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود بدون تقطيع
يلا كورة شوت لجميع مباريات اليوم جوال يوتيوب بأكثر من جودة حصريا على كورة لايف.
موقع
كورة لايف اون لاين.. يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع، رابط
مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع لايف ماتش .. بث مباشر الزمالك ومركز
شباب منية سمنود.. بدون تقطيع _ بث حي الآن _ كورة ستار _ اون لاين، ، بدون تقطيع _
بث حي الآن _ كورة ستار _ اون لاين.. ، kora online ، cool kora ، kooralive ، tab3live ، bein sport ، kora star ، filgoal مشاهدة مباراة
الزمالك ومركز شباب منية سمنود اليوم الخميس بدون تقطيع وبجودة عالية HD.
مشاهدة
مباريات اليوم بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | الزمالك ومركز شباب منية سمنود | yalla shoot، البث الحي
المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | الزمالك ومركز شباب منية سمنود
| yalla shoot،
يلا شوت مباشر ، يلا شوت بث مباشر ، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ،
يلا شوت مباريات اليوم مباشرة ، مباريات اليوم يلا شوت ، موقع كورة جول.. يلا شووت
يقدم لكم خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود في كاس
مصر| مشاهدة مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود اليوم بث مباشر بدون تقطيع.
يلتقي فريقي الزمالك ومنية سمنود
في التاسعة مساء اليوم الخميس 11-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن
منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. معلومات عن المباراة: يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو
يعيش حالة من الاستقرار الفني لم يشهدها الفريق منذ أكثر من 4 أعوام، حيث توج
الزمالك بلقب بطولة السوبر المصري السعودي مؤخرا على حساب الهلال السعودي بالرياض
في مباراة قوية بهدفين مقابل هدف. ويخشى الزمالك مفاجآت الكأس، حيث
لايزال كابوس بني عبيد عالقا في أذهان جماهير الابيض عندما خرج الزمالك أمام فريق
درجة ثالثة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2009. ويحتل الزمالك صدارة الدوري
الممتاز حاليا برصيد 17 نقطة، من 8 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وهزم في مباراة
وحيدة. على الجانب الأحر تأهل فريق منية
سمنود لهذا الدور في مفاجأة كبيرة، حيث استهل فريق شباب منية سمنود مشواره في كأس
مصر بالفوز على نظيره كهرباء دمياط بهدفٍ نظيف، وفي الدور التمهيدي الثاني حقق
فوزاً عريضاً على بداوي برباعيةٍ نظيفة، ليصعد لمواجهة طلخا ويفوز عليه بثلاثيةٍ
مقابل هدف في الدور الثالث التمهيدي، وأخيراً فاز على شباب الأمير بهدفٍ نظيفٍ صعد
به للدور التأهيلي الأخير الذي واجه فيه فاقوس وألحق به الهزيمة بثلاثة أهداف
مقابل هدف. موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة الزمالك ومنية
سمنود في التاسعة مساء اليوم الخميس 11-10-2018 على ملعب بتروسبورت، وتذاع
المباراة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة.
يلتقي فريقي الزمالك ومنية سمنود
في التاسعة مساء اليوم الخميس 11-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن
منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
معلومات عن المباراة:
يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو
يعيش حالة من الاستقرار الفني لم يشهدها الفريق منذ أكثر من 4 أعوام، حيث توج
الزمالك بلقب بطولة السوبر المصري السعودي مؤخرا على حساب الهلال السعودي بالرياض
في مباراة قوية بهدفين مقابل هدف.
ويخشى الزمالك مفاجآت الكأس، حيث
لايزال كابوس بني عبيد عالقا في أذهان جماهير الابيض عندما خرج الزمالك أمام فريق
درجة ثالثة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2009.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري
الممتاز حاليا برصيد 17 نقطة، من 8 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وهزم في مباراة
وحيدة.
على الجانب الأحر تأهل فريق منية
سمنود لهذا الدور في مفاجأة كبيرة، حيث استهل فريق شباب منية سمنود مشواره في كأس
مصر بالفوز على نظيره كهرباء دمياط بهدفٍ نظيف، وفي الدور التمهيدي الثاني حقق
فوزاً عريضاً على بداوي برباعيةٍ نظيفة، ليصعد لمواجهة طلخا ويفوز عليه بثلاثيةٍ
مقابل هدف في الدور الثالث التمهيدي، وأخيراً فاز على شباب الأمير بهدفٍ نظيفٍ صعد
به للدور التأهيلي الأخير الذي واجه فيه فاقوس وألحق به الهزيمة بثلاثة أهداف
مقابل هدف.
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الزمالك ومنية
سمنود في التاسعة مساء اليوم الخميس 11-10-2018 على ملعب بتروسبورت، وتذاع
المباراة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة.