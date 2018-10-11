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مواجهة محتملة مع المصري.. تعرف على طريق الأهلي حتى نهائي كأس مصر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:42 م
مواجهة محتملة مع المصري.. تعرف على طريق الأهلي حتى نهائي كأس مصر
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منى العوضي
 
 نجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في الفوز بصعوبة على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وبالتالي يصعد لمواجهة بيراميدز في دور الـ 16 من البطولة.

وكان بيراميدز الذي يقدم موسمًا استثنائيًا قد فاز على طنطا بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 32 من كأس مصر ليتأهل لدور الـ 16 بعد لقاء مثير مع أبناء السيد البدوي.

ونرصد لكم فيما يلي طريق القلعة الحمراء حتى نهائي كأس مصر:

- في حالة فوز الأهلي على بيراميدز سيواجه في دور ربع النهائي الفائز من لقاء (طلائع الجيش والحدود).

- وفي حالة صعود الأهلي لدور نصف نهائي الكأس سيواجه الفائز من مباراتي، (إنبي ضد المنصور) × بتروجيت (المصري أو الجزيرة مطروح)

- مع العلم أن لقاء المصري والجزيرة مؤجل، لكن الفائز من اللقاء سيواجه بتروجيت في دور الـ 16 والفائز منهم سيلتقي مع إنبي أو المنصورة في ربع النهائي.
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