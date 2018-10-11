الشوط الثانى مشاهدة مباراة الزمالك ومركز شباب منية سمنود بث مباشر HD

يلتقي فريقي الزمالك ومنية سمنود في التاسعة مساء اليوم الخميس 11-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.







معلومات عن المباراة:

يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو يعيش حالة من الاستقرار الفني لم يشهدها الفريق منذ أكثر من 4 أعوام، حيث توج الزمالك بلقب بطولة السوبر المصري السعودي مؤخرا على حساب الهلال السعودي بالرياض في مباراة قوية بهدفين مقابل هدف.

ويخشى الزمالك مفاجآت الكأس، حيث لايزال كابوس بني عبيد عالقا في أذهان جماهير الابيض عندما خرج الزمالك أمام فريق درجة ثالثة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2009.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز حاليا برصيد 17 نقطة، من 8 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وهزم في مباراة وحيدة.

على الجانب الأحر تأهل فريق منية سمنود لهذا الدور في مفاجأة كبيرة، حيث استهل فريق شباب منية سمنود مشواره في كأس مصر بالفوز على نظيره كهرباء دمياط بهدفٍ نظيف، وفي الدور التمهيدي الثاني حقق فوزاً عريضاً على بداوي برباعيةٍ نظيفة، ليصعد لمواجهة طلخا ويفوز عليه بثلاثيةٍ مقابل هدف في الدور الثالث التمهيدي، وأخيراً فاز على شباب الأمير بهدفٍ نظيفٍ صعد به للدور التأهيلي الأخير الذي واجه فيه فاقوس وألحق به الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك ومنية سمنود في التاسعة مساء اليوم الخميس 11-10-2018 على ملعب بتروسبورت، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة.



