مارتينيز يتحدث عن شائعات تدريب هنري لموناكو الفرنسي

أكد مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز أن مساعده تيري هنري الذي تتكهن الصحافة الفرنسية بتوليه تدريب موناكو سيكون غدا بجواره في مباراة سويسرا.





وقال روبرت مارتينيز، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة دوري الأمم التي ستقام في بروكسل "يمكنني ضمان أنه سيكون غدا على مقاعد البدلاء، الشيء المهم الوحيد هو التحضير لمواجهة سويسرا".





ورفض الإسباني التكهن بما إذا كان هنري سيظل مساعدا له في المباراة الودية الأسبوع المقبل أمام هولندا، مؤكدا أنه "ليس من الجديد" اضطراره للتعامل مع التكهنات حول رحيل الفرنسي.





وقال "كلما يكون هناك منصب شاغر، تكون هناك أخبار عن أن هنري سيرحل. لا شيء تغير عدا أن موناكو هو أحد هذه الأندية التي ترتبط بهنري لأنه بدأ هناك".





وأكد أن الجهاز الفني يصب تركيزه حاليا على مباراة سويسرا المهمة، لكي تفوز بلجيكا بصدارة مجموعتها.





وتتكهن الصحف الفرنسية بأن هنري يمكن أن يخلف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في تدريب موناكو، بعد أن تمت اليوم إقالة الأخير، على خلفية سوء نتائج الفريق، وتحقيقه لفوز وحيد منذ بداية الموسم.



