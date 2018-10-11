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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود مباشر | لايف مباراة الزمالك كأس مصر | أون سبورت مباراة الزمالك الآن

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:37 م
الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود مباشر | لايف مباراة الزمالك كأس مصر | أون سبورت مباراة الزمالك الآن
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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود مباشر | لايف مباراة الزمالك كأس مصر | أون سبورت مباراة الزمالك الآن

غاب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مباراة فريقه، مساء اليوم الخميس، أمام مركز شباب منية سمنود، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر. 

يأتي ذلك في إطار العقوبة الموقعة على مرتضى منصور، من جانب الاتحاد الأفريقي، بعدم مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام.

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