ايميليانو دياز: تجربة الاتحاد كانت سيئة للغاية

يرى المدرب الأرجنتيني ايميليانو دياز، نجل رامون دياز مدرب نادي اتحاد جدة السابق، أن فريقه السابق يمر بظروف وأوضاع رهيبة حرمتهم من تحقيق أي إنجاز.





وقال إيميليانو، في تصريحات إذاعية: "التجربة مع نادي الاتحاد كانت سيئة للغاية، فقد تم طردنا من النادي بطريقة غير مناسبة".





وتابع حديثه: "النجاح يأتي لأولئك الذين يعرفون كيفية انتظار الأفضل، الذين يقاتلون ويصارعون من أجله".





وفشل رامون دياز في تحقيق أي انتصار مع الاتحاد حيثُ خسر كأس السوبر السعودي على يد الهلال بالهزيمة 2-1، وهُزم في أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



