"الأطباء العرب" يتقدم بالتهنئة لمجلس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الجديد‎

هنأ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجديد، والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا بتشكيله مؤخرا، والمخول له اعتماد المستشفيات؛ لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأعرب رسلان، عن خالص أمنياته إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجديد، بالتوفيق في مهام عمله، بما يحقق الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية، وتطوير الرعاية الصحية.









وأكد رسلان، حرص اتحاد الأطباء العرب والهيئات التابعة له على دعم وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية في التأمين الصحي من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.









وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا برقم 2040 لسنة 2018 الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المخول لها اعتماد المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.



