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كورة أون لاين بث مباشر الزمالك ومنية سمنود كأس مصر بث مباشر اليوم الخميس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:32 م
كورة أون لاين بث مباشر الزمالك ومنية سمنود كأس مصر بث مباشر اليوم الخميس
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كورة أون لاين بث مباشر الزمالك ومنية سمنود كأس مصر بث مباشر اليوم الخميس

قبل مباراة الزمالك ومنية سمنود سيطرت على أذهان الزملكاوية نكسة فريق بنى عبيد الذى فاجئ الجميع يوم 26 ديسمبر 2008 وحقق فوزاً على الأبيض بهدف نظيف باستاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر وقتها وترك هذا اللقاء ذكرى سيئة فى نفوس الزملكاوية، لاسيما أن بنى عبيد كان يحتل المركز الرابع بدورى الدرجة الثالثة وقتها وهو نفس الأمر بالنسبة لمنية سمنود منافس الأبيض بالنسخة الحالية والذى يشارك بدورى القسم الثالث خلال الوقت الحالى.

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