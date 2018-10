مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود بث مباشر اليوم الخميس كأس مصر

ويحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز حاليا برصيد 17 نقطة، من 8 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وهزم في مباراة وحيدة.

على الجانب الأحر تأهل فريق منية سمنود لهذا الدور في مفاجأة كبيرة، حيث استهل فريق شباب منية سمنود مشواره في كأس مصر بالفوز على نظيره كهرباء دمياط بهدفٍ نظيف، وفي الدور التمهيدي الثاني حقق فوزاً عريضاً على بداوي برباعيةٍ نظيفة، ليصعد لمواجهة طلخا ويفوز عليه بثلاثيةٍ مقابل هدف في الدور الثالث التمهيدي، وأخيراً فاز على شباب الأمير بهدفٍ نظيفٍ صعد به للدور التأهيلي الأخير الذي واجه فيه فاقوس وألحق به الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.