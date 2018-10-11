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يوتيوب لايف Hd - مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود كأس مصر (YOUTUBE)

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:30 م
يوتيوب لايف Hd - مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود كأس مصر (YOUTUBE)
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يوتيوب لايف Hd - مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود كأس مصر (YOUTUBE)

أعلن الجهاز الفنى لفريق منية سمنود، تشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراته أمام الزمالك، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.
 
وجاء التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد حسن.
خط الدفاع: رجب عبد العزيز، احمد ثروت، ماهر ميسى، ياسر جمال.
خط الوسط :ابراهيم هلال ، احمد الخولى،  محمود عبد النبى، رفعت مفتاح، سمير معاذ.
خط الهجوم :الغيني محمد سيلا.

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