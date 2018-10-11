خبير عسكري: مصر تواجه الآن حربًا ليست تقليدية والعدو غير واضح

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن حرب السادس من أكتوبر كانت تقليدية، والعدو فيها كان واضح، أما الحرب التي تواجه مصر الآن فلا يُوجد فيها عدو واضح، وتستهدف تحويل مصر لدولة فاشلة.





وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار الساعة التاسعة على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لتوعية المواطن بمخاطر حروب الجيل الرابع التي تواجه مصر، وهذا الأمر يتحقق من خلال إعلام المواطن بصفة مستمرة بالمتغيرات الداخلية والخارجية.



