ودائع المقيمين بالكويت تتراجع للشهر الثاني على التوالى

تراجعت ودائع المقيمين في دولة الكويت خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.7% للشهر الثاني على التوالي، وذلك بحسب النشرة الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس.





وبلغت قيمة ودائع المقيمين بنهاية أغسطس الماضي نحو 42.80 مليار دينار (141.30 مليار دولار)، مقابل 43.09 مليار دينار (142.26 مليار دولار) في يوليو السابق له.





وعلى أساس سنوي، ارتفعت ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنسبة 2.7%، علماً بأنها كانت تبلغ في أغسطس 2017 نحو 41.69 مليار دينار.





وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن ودائع القطاع الخاص بلغت في ختام أغسطس السابق 36.20 مليار دينار بنمو 4.7% عن قيمتها في الشهر المماثل من 2017 عند 34.59 مليار دينار، رغم تراجعها الشهري بنسبة 0.4%.





وتراجعت قيمة الودائع الحكومية في البنوك المحلية بالكويت بنسبة 7.2% إلى 6.59 مليار دينار، مقابل 7.10 مليار دينار في أغسطس 2017، كما انخفضت شهرياً بنسبة 2.4%.





وكشفت الإحصائية، ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية في القطاع المصرفي الكويتي بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 5.7% على أساس سنوي.