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طرح الملصقات الرسمية لفيلم "Fantastic Beasts" في جزئه الثاني

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:04 م
طرح الملصقات الرسمية لفيلم Fantastic Beasts في جزئه الثاني
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أحمد جمال أحمد
 

طرحت شركة ورنور بروز الملصقات الرسمية للجزء الجديد من فيلم السحر والسحرة Fantastic Beasts للكاتبة الشهير جي كي رولينج.

 

ومن المقرر طرح الفيلم بصالات العرض العالمية في شهر نوفمبر المقبل، وهو من بطولة النجم جوني ديب وإيدي ريدمان وجود لو.

 

وستحتضن العاصمة الإنجليزية لندن العرض الأول للفيلم في حضور جماهيري ضخم يضاهي مباريات كرة القدم حيث تم إعداد مدرجات صناعية لتكفي العدد الضخم من الجماهير المنتظر حضورهم للعرض.

طرح الملصقات الرسمية لفيلم "Fantastic Beasts" في جزئه الثاني
طرح الملصقات الرسمية لفيلم "Fantastic Beasts" في جزئه الثاني
طرح الملصقات الرسمية لفيلم "Fantastic Beasts" في جزئه الثاني
طرح الملصقات الرسمية لفيلم "Fantastic Beasts" في جزئه الثاني
طرح الملصقات الرسمية لفيلم "Fantastic Beasts" في جزئه الثاني
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