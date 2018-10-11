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تيتي: المنتخب السعودي أثبت احترامه في مونديال روسيا.. وبيتزي مدرب رائع

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:01 م
تيتي: المنتخب السعودي أثبت احترامه في مونديال روسيا.. وبيتزي مدرب رائع
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عمر عبد العزيز
 

أشاد البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، بأسلوب لعب المنتخب السعودي، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة المنتخبين غداً الجمعة في إطار البطولة الرباعية الدولية في الرياض.


وقال تيتي خلال المؤتمر الصحفي، قبل المواجهة: "المنتخب السعودي فريق جيد.. يعرف كيف يدافع وكيف يهاجم، ولديهم جهاز فني على مستوى عال بوجود الأرجنتيني بيتزي".


وأضاف: "قدموا مستوى مميز أمام منتخبي إيطاليا وألمانيا وظهروا بشكل أكثر من رائع في المباراتين الماضيتين".


وواصل: "صحيح المنتخب السعودي خسر بنتيجة كبيرة أمام روسيا في افتتاح المونديال الأخير.. لكن بعد ذلك أثبت احترامه وقدم مباراتين كبيرة أمام الأوروجواي ومصر".


وأثنى تيتي على حفاوة الاستقبال الذي وجدته بعثة المنتخب البرازيلي فور وصولها مطار الملك خالد بالرياض يوم امس وقال:" شاهدنا بالأمس استقبال مميز جداً".

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