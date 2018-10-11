تيتي: المنتخب السعودي أثبت احترامه في مونديال روسيا.. وبيتزي مدرب رائع

أشاد البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، بأسلوب لعب المنتخب السعودي، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة المنتخبين غداً الجمعة في إطار البطولة الرباعية الدولية في الرياض.





وقال تيتي خلال المؤتمر الصحفي، قبل المواجهة: "المنتخب السعودي فريق جيد.. يعرف كيف يدافع وكيف يهاجم، ولديهم جهاز فني على مستوى عال بوجود الأرجنتيني بيتزي".



