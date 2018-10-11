رسالة حب جديدة من عاصي الحلاني إلى وديع الصافي في ذكرى رحيله

نعى الفنان عاصي الحلاني، العملاق الراحل وديع الصافي، في ذكرى رحيله.





ونشر الحلاني، صورة تجمعه بوديع الصافي، على صفحته بـ"إنستجرام"، وعلق عليها: "مع أجمل ما قدمت وغنيت معك وكانت الأمانة وأجمل الأماني على قلبي.. في مثل هذا اليوم انتقل الكبير وديع_الصافي إلى رحمة الله تعالى.. فنان وعملاق لا يتكرر رحلت وما زلنا ننهل من بحرك الكبير فنًا راقيًا عظيمًا ونتعلم منك يا كبير لبنان التسامح والكبرياء والعطاء والصلاة من أجل لبنان ونتعلم من أغنياتك كيف نحب لبنان الأخضر ولكن للأسف يا كبيرنا ويا حبيبنا "لبنان يا_قطعة_السماء "عم تتحول لأشجار محروقة ومكبات للنفايات والوباء صار صياد بس مش للطيور صياد لناس بأبشع مرض وطلعنا بالإحصاءات العالمية للأسف ثالث أو رابع دولة في العالم عندا مرض السرطان شو بدي خبرك، تاخبرك نيالكن على العمر اللي الراح والله يساعدنا على العمر القادم والمستقبل الغامض!!!الله يرحمك وإن شاء الله بتكون نفسك بالسما" .





وتمر اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان اللبنانى الكبير وديع الصافي الثامنة، حيث توفى فى 11 أكتوبر 2013.