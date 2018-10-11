بداية مباراة العراق والارجنتين (شاهد من هنا) | الآن مشاهدة العراق ضد الارجنتين (الرابط من هنا) | يلا شوت العراق لايف

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يتلقي مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة منتخبي العراق والأرجنتين من خلال البث المباشر والحي عبر فضائية "KSA SPORT1 HD" ، في التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية منتخب العراق في مواجهة نارية أمام منتخب الأرجنتين في البطولة الرباعية الدولية اليوم الخميس 11-10-2018 بث مباشر وحصري.

ويتم نقل المباراة بشكل حصري ومباشر على شبكة قنوات السعودية الرياضية بالإضافة إلي قناة أبو ظبي الرياضية مع دوري بلس اليوم.

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وتعد تلك المواجهة قوية للغاية واختبار حقيقي لقوة لاعبي العراق الذين تنتظرهم بطولة أمم أسيا 2019 والمقرر إقامتها على الأراضي الإماراتية.

ويلتقي منتخب العراق في المباراة الثانية من الدورة الرباعية مع السعودية، وذلك يوم الإثنين والموافق 15 أكتوبر، وفي كأس أسيا يقع أسود الرافدين في المجموعة الرابعة مع منتخبات؛ فيتنام واليمن وإيران.

وستذاع مباراة العراق مع الأرجنتين من خلال البث المباشر والحي عبر فضائية "KSA SPORT1 HD" الرياضية السعودية الأولى بصوت المعلق المصري بلال علام.





وكسر "أسود الرافدين" القاعدة وحقق الانتصار بعد أن جمعهما لقاء وحيد حسب سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن بطولة مرليون الدولية الودية في سنغافورة خلال شهر أكتوبر 1984، حيث لعب المنتخب الأرجنتيني بمنتخب مكون من لاعبي الدوري الأرجنتيني فقط دون مشاركة نجومه الدوليين المحترفين في الخارج، وانتهت تلك المباراة بفوز العراق 2-1 سجلهما أحمد راضي وحسين سعيد.

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بطاقة مباراة الارجنتين والعراق:

الفريقين : العراق والأرجنتين

المناسبة : البطولة الرباعية الدولية

موعد اللقاء : الخميس - 2018 - 10 - 11

التوقيت : 9:00 م بتوقيت مكة وبغداد

ملعب اللقاء : أستاد فيصل بن حمد

القناة الناقلة : KSA SPORT 1 العراقية الرياضية

معلق اللقاء : فهد العتيبي



