مفاجأت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سوازيلاند
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:47 ممحمد الصو
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.
ويلتقي المنتخب الوطني سوازيلاند، مساء غدٍ على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.
وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أيمن أشرف، وباهر المحمدي، وعمرو طارق، وأحمد المحمدي.
الوسط: محمد النني، وعلي غزال، وعمرو وردة، ومحمود تريزيجيه.
الهجوم: مروان محسن، ومحمد صلاح.