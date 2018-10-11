مفاجأت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سوازيلاند

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.





ويلتقي المنتخب الوطني سوازيلاند، مساء غدٍ على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



