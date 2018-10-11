عاجل .. مشاهدة لعبة مباراة الارجنتين والعراق في بطولة سوبر كلاسيكو الودية الخميس 11-10-2018| BEIN SPORTS| yalla shoot| ك

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بطاقة مباراة الارجنتين والعراق اليوم

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موعد مباراة الارجنتين والعراق اليوم

البطولة : البطولة الرباعية الدولية الودية

القنوات الناقلة: ابوظبي الرياضية HD 1 – KSA SPORTS

معلق المباراة : فهد العتيبي

الملعب: فيصل بن فهد "الملز"

الساعة : 19:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20:45 مساءًا بتوقيت السعودية

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