كورة ستار الآن بث حي live hd | مشاهده مباراة العراق والارجنتين بث مباشر | رابط كورة أون لاين

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يحاول منتخب العراق الاستفادة من تلك المباراة واختبار قوة اللاعبين أمام منتخب كبير مثل الأرجنتين وليكون خير استعداد لخوض بطولة كأس أمم أسيا 2019.





وتنطلق مباراة العراق مع الأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود، مساء يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق.





ويشارك في الدورة الرباعية الودية منتخبات؛ العراق والأرجنتين والسعودية في إطار استعداداتهم للبطولات الدولية الرسمية المقبلة مثل كأس الأمم الأسيوية المقامة في الإمارات خلال يناير المقبل.





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