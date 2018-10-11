السبت.. بناء ديكورات "ترانيم ابليس"
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:24 مالفجر الفني
تبدأ الشركة المنتجة لفيلم "ترانيم ابليس" بناء الديكورات الخاصة بالعمل يوم السبت المقبل، بأحد الاستديو هات، استعدادًا لبداية التصوير منتصف الشهر الجاري، و يأتي ذلك بعد أن انتهي المخرج احمد نادر جلال من معاينة أماكن التصوير الخارجية و الاستقرار علي المواقع التي سوف يتم التصوير فيها .
ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى للفيلم
الفنان احمد السقا والفنان مصطفي شعبان، ليكون اللقاء الأول بعد 16 عام من آخر لقاء
بينهم في فيلم "مافيا".
"ترانيم أبليس" بطولة : احمد السقا، مصطفى شعبان، وخالد النبوى،
وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال.
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