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السبت.. بناء ديكورات "ترانيم ابليس"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:24 م
السبت.. بناء ديكورات ترانيم ابليس
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الفجر الفني
 

تبدأ الشركة المنتجة لفيلم "ترانيم ابليس" بناء الديكورات الخاصة بالعمل يوم السبت المقبل، بأحد الاستديو هات، استعدادًا لبداية التصوير منتصف الشهر الجاري، و يأتي ذلك  بعد أن انتهي المخرج احمد نادر جلال من معاينة أماكن التصوير الخارجية و الاستقرار علي المواقع التي سوف يتم التصوير فيها .

 

ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى للفيلم الفنان احمد السقا والفنان مصطفي شعبان، ليكون اللقاء الأول بعد 16 عام من آخر لقاء بينهم في فيلم "مافيا".

 

"ترانيم أبليس"  بطولة : احمد السقا، مصطفى شعبان، وخالد النبوى، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال.

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