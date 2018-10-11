بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة العراق والارجنتين بث مباشر (بدون تقطيع) | يلا شوت | اونلاين | كورة ستار لايف

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يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره الارجنتيني في البطولة الدولية الرباعية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال تشرين الاول المقبل .

ويشارك في البطولة منتخبات السعودية والعراق البرازيل والأرجنتين.

وقال عضو المكتب الاعلامي باتحاد الكرة حسين الخراساني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر المشاركة في البطولة الرباعية اذ سيواجه السعودية في الثاني عشر من تشرين الأول ويقابل الأرجنتين في السادس عشر من الشهر ذاته".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي قرر تقديم الاعتذار إلى كل من لبنان وسلطنة عمان لعدم تمكن المنتخب الوطني من خوض المباراتين أمامها بنفس التأريخ الذي تجري به البطولة الرباعية في السعودية".

بطاقة مباراة الارجنتين والعراق:

· الفريقين : العراق والأرجنتين

· المناسبة : البطولة الرباعية الدولية

· موعد اللقاء : الخميس - 2018 - 10 - 11

· التوقيت : 9:00 م بتوقيت مكة وبغداد

· ملعب اللقاء : أستاد فيصل بن حمد

· القناة الناقلة : KSA SPORT 1 العراقية الرياضية

· معلق اللقاء : فهد العتيبي

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