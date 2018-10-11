أصالة: كتير حبيت هال صورة لراغب علامة ونجله الله يخلّيكم لبعض

أعجبت الفنانة أصالة، بصورة الفنان راغب علامة مع نجله، حيث كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلة: "كتير حبيت هال صورة لراغب علامة ونجله الله يخلّيكم لبعض ويحفظ كلّ أبّ آمين يارب العالمين".

وأعلنت الفنانة أصالة، عن طرحها أغنية جديدة بعنوان "الحقيقة"، كما كشفت عن فريق عمل الأغنية، فهي من ألحان وليد سعد كلمات بهاء الدين محمد وتريات هانى فرحات ماستر طارق مدكور، وعلقت على الصورة قائلة: "كان لي كل السعادة بغنائها".







