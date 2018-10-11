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بث مباشر لعبه العراق والارجنتين بطولة سوبر كلاسيكو الودية 2018

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:19 م
بث مباشر لعبه العراق والارجنتين بطولة سوبر كلاسيكو الودية 2018
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محمد الشيخ
 

بث مباشر لعبه العراق والارجنتين بطولة سوبر كلاسيكو الودية 2018


تلتقي العراق مع الأرجنتين اليوم الخميس في تمام الساعة 7.45 مساء، في افتتاح الدورة الرباعية التي تستضيفها السعودية، إذ يتفوق "التانجو" في المواجهات أمام المنتخبات العربية، باستثناء "أسود الرافدين" الذي كان المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز على الأرجنتين.

             

بطاقة مباراة الارجنتين والعراق:

·         الفريقين : العراق والأرجنتين

·         المناسبة : البطولة الرباعية الدولية

·         موعد اللقاء : الخميس - 2018 - 10 - 11

·         التوقيت : 9:00 م بتوقيت مكة وبغداد

·         ملعب اللقاء : أستاد فيصل بن حمد

·         القناة الناقلة : KSA SPORT 1 العراقية الرياضية

·         معلق اللقاء : فهد العتيبي       

                                   

ولم تتذوق المنتخبات العربية طعم الفوز على المنتخب الأرجنتيني، والذي كانت أول مواجهة خاضها ضد منتخب عربي في عام 1928 أمام المنتخب المصري، لحساب دورة الألعاب الأولمبية، وانتهت بفوزه على "الفراعنة" بسداسية نظيفة.

 

وجمعت 13 مواجهة سابقة جمعت المنتخب الأرجنتيني بالمنتخبات العربية على الصعيدين الرسمي أو الودي، انتصر "التانجو" في 10 منها وحضر التعادل في مواجهتين كانتا أمام الأخضر السعودي، في حين لم ينل أي منتخب عربي شرف تحقيق الانتصار سوى العراق.

                                               

وكسر "أسود الرافدين" القاعدة وحقق الانتصار بعد أن جمعهما لقاء وحيد حسب سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن بطولة مرليون الدولية الودية في سنغافورة خلال شهر أكتوبر 1984، حيث لعب المنتخب الأرجنتيني بمنتخب مكون من لاعبي الدوري الأرجنتيني فقط دون مشاركة نجومه الدوليين المحترفين في الخارج، وانتهت تلك المباراة بفوز العراق 2-1 سجلهما أحمد راضي وحسين سعيد.

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