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الكويت تعتمد خطة إصلاح اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:14 م
الكويت تعتمد خطة إصلاح اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل
وزير التجارة الكويتي
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وكالات
 

صرح وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، اليوم الخميس، بأن بلاده اعتمدت خطة إصلاح اقتصادي شامل، لتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.


وقال الروضان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "الكويت اتخذت خطوات مهمة وملموسة، لتنويع مصادر الدخل، عبر خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي".


جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان على هامش توقيعه محضر اللجنة المشتركة الكويتية السيريلانكية للتعاون التجاري والفني الثاني، التي تستضيفها الكويت، اليوم.


وأكد الوزير الكويتي حرص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري مناسب، لجذب المستثمرين الأجانب.

المزيد عن: وزير مصادر خطة الدخل التجارة الكويتي اقتصادية اعتماد اصلاح
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