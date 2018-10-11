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بث الأسطورة HD | مشاهدة مباراة العراق Iraq والأرجنتين - kora star - yalla shoot - coolkora - kora live

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:13 م
بث الأسطورة HD | مشاهدة مباراة العراق Iraq والأرجنتين - kora star - yalla shoot - coolkora - kora live
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إذا كنت من متابعي وعشاق المنتخب العراقي سنكون على موعد مع مشاهدة مباراة أسود الرافدين اليوم ضد منتخب الأرجنتين في البطولة الرباعية الدولية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأرجنتين والبرازيل والسعودية والعراق، لذلك نحرص على تقديم المباراة بشكل جيد للمتابع العربي وبجودة مميزة اليوم الخميس بث حصري ومباشر من خلال رابط يلا شوت اليوم 11-10-2018.

 

 بطاقة مباراة الارجنتين والعراق:

  الفريقين : العراق والأرجنتين

  المناسبة : البطولة الرباعية الدولية

  موعد اللقاء : الخميس - 2018 - 10 - 11

   التوقيت : 9:00 م بتوقيت مكة وبغداد

  ملعب اللقاء : أستاد فيصل بن حمد

  القناة الناقلة : KSA SPORT 1 العراقية الرياضية

   معلق اللقاء : فهد العتيبي   


المباراة القادمة ستكون الثانية بين المنتخبين العراقي ونظيره الأرجنتيني حيث ألتقيا من قبل في مباراة واحدة وحقق فيها منتخب العراق الفوز بنتيجة 2-1، ترتيب منتخب الأرجنتين عالميا هو 11 بينما العراق في المركز 89.


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