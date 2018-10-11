حبس عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا بإمبابة لسرقة المساكن

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





وكشفت التحقيقات التي أجريت معهما أنهما يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بمنطقتي أوسيم وإمبابة بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.





وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا 12 واقعة سرقات، وكانا يبيعان المسروقات لصاحب محل أدوات منزلية بمنطقة إمبابة.





كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، مفادها قيام عاطلين، مقيمان بمنطقة البراجيل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بما توصلت إليه التحريات، وقيامهما بإرتكاب 12 حادث سرقة بنفس الإسلوب بدائرة القسم ومركز شرطة أوسيم، وبإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما صاحب محل بدائرة القسم، "شاشات تليفزيون، أجهزة لاب توب، كمية من المصوغات الذهبية، هواتف محمولة، أثاث منزلى، 2 إسطوانة بوتاجاز، أجهزة كهربائية.



