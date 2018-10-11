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محافظ كفر الشيخ يشدد على إزالة التعديات ورفع مستوى النظافة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:16 م
محافظ كفر الشيخ يشدد على إزالة التعديات ورفع مستوى النظافة
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سمر بسيونى
 
شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك في التعدي، مؤكدًا أن التعدي على الأراضي الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدي من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التي تعد من اخصب الأراضي على مستوى الدولة.

كما شدد، على إزالة الاشغالات والعشوائيات ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، ووضع لافتات التعريف بالقرى والتوابع خاضعة للتنسيق الحضاري تتبع النموذج الموحد لهذه اللافتات ومراجعة أغطية بيارات الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال مناقشته خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 20192018، اليوم الخميس، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 20182019م.
المزيد عن: محافظات اسماعيل عبد الحميد طه ازالة الاشغالات أخبار مصر
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