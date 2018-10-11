وزيرة الصحة: 2 مليون مواطن أجروا كشف فيروس سي حتى الآن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن عدد الأماكن الثابتة التي تجري كشف فيروس سي 1448، وتعمل 4 فرق يوميًا.





وتابعت "زايد"، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مسح فيروسي سي،: "زودنا عدد الأماكن المتحركة التي تسهتدف الجامعات ومناطفق المشرعات القومية العملاقة بفرق طبية لإجراء الكشف ".





وأوضحت أن أكثر من 2 مليون مواطن أجروا كشف فيروس سي في 10 أيام وحتى الآن.



