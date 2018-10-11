وزيرة الصحة: 2 مليون مواطن أجروا كشف فيروس سي حتى الآن
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:14 مأمنية فوزي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن عدد الأماكن الثابتة التي تجري كشف فيروس سي 1448، وتعمل 4 فرق يوميًا.
وتابعت "زايد"، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مسح فيروسي سي،: "زودنا عدد الأماكن المتحركة التي تسهتدف الجامعات ومناطفق المشرعات القومية العملاقة بفرق طبية لإجراء الكشف ".
وأوضحت أن أكثر من 2 مليون مواطن أجروا كشف فيروس سي في 10 أيام وحتى الآن.
ووجهت الشكر لوزارة التخطيط بجميع كوادرتها على رأسها الوزيرة على دعمها للمبادرة، ولوزير التنمية المحلية، وللمجتمع المدني، معقبة: "نتطلع لمشاركة أكثر من ذلك".
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