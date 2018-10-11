عالم أزهري: يجوز إعطاء الوالدين من أموال الصدقة حتى لو كانوا أغنياء
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:12 مرقية جمال
قال الشيخ زكريا عرابى، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الوالدان ليس لهم حق فى الزكاة والإنفاق عليهم واجب، موضحًا أن الآية الكريمة تقول: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ".
وأشار "عرابى"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن الوالدين أول من يستحقوا من الإنفاق من الصدقة، مردفًا: "حتى لو كانوا أغنياء".
وأوضح، أن الولد يعطى والديه من الصدقة ويرجو ثوابها حتى لو كانوا أغنياء، بينما الزكاة لا.