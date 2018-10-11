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الليجا الإسبانية تؤازر مصر أمام سوازيلاند (صورة)

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:09 م
الليجا الإسبانية تؤازر مصر أمام سوازيلاند (صورة)
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أعربت الصفحة الرسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم "ليجا"، عن أمنياتها بتحقيق المنتخب المصري، الفوز على سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.


وكتبت صفحة الليجا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" "كل التوفيق للمنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019".


ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاند، مساء غدٍ على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.


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